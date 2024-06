Non solo Europee: in Lombardia quasi mille Comuni scelgono il sindaco

Non solo Europee: in Lombardia quasi mille Comuni al voto

Non solo Europee: nel weekend dell'8 e del 9 giugno in 960 comuni della Lombardia si vota anche per scegliere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. Tre i capoluoghi con i riflettori puntati: Bergamo, Pavia e Cremona.

Elezioni 2024: le Amministrative a Bergamo

A Bergamo Giorgio Gori ha esaurito il proprio ciclo (ed è candidato per il Pd alle Europee). I dem puntano assieme a Verdi, Sinistra Italiana +Europa e Psi sulla 59enne Elena Carnevali, già deputata sino al 2022. Ol centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) sostiene invece Andrea Pezzotta, avvocato tra gli altri anche dei familiari di Yara Gambirasio e già assessore all'urbanistica dal 2009 al 2014. Cinque Stelle in solitaria con Vittorio Apicella.

Elezioni 2024: le Amministrative a Pavia

A Pavia il centrodestra non punta su Fabrizio Fracassi, che aveva ottenuto una storica vittoria cinque anni fa. E candida l’ex assessore Alessandro Cantoni, sostenuto da FdI, Fi, Lega, Pavia Ideale, Pavia Prima. A sfidarlo per il campo largo (anzi larghissimo) sarà Michele Lissia, sostenuto da Pd, 5 Stelle, Avs, Azione e Iv. Potere al Popolo presente con Francesco Signorelli. Ma ci sono anche Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione Comunista) e Francesco Grisolia (Partito Comunista dei Lavoratori).

Elezioni 2024: le Amministrative a Cremona

Anche Cremona avrà un nuovo sindaco. Diversi i candidati. Il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Lista Civica Novità a Cremona, Partito dei Pensionati) ha scelto di puntare su Alessandro Portesani, fondatore della cooperativa "Il Cerchio". Per il centrosinistra è in campo il vicesindaco uscente Andrea Virgilio (Cremona Sei Tu - Virgilio sindaco, Ps, Sinistra per Cremona Energia Civile e Fare Nuova Cremona Attiva). Per Cinque Stelle e Cremona cambia musica c'è Paola Tacchini. L’ex assessore e consigliere comunale uscente Maria Vittoria Ceraso corre per la lista civica centrista Oggi per Domani - Ceraso sindaco. L'ex consigliere di Forza Italia Ferruccio Giovetti è il candidato di Sicurezza e Buonsenso per Cremona. Per il Partito di Alternativa Comunista candida l’infermiere 54enne Angelo Frigoli.

I principali comuni lombardi al voto l'8 e 9 giugno

Tra gli altri centri lombardi al voto, menzioniamo le sfide principali nel Milanese: Cesano Boscone, Cornaredo, Cormano, Cusano Milanino, Lainate, Novate milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Rozzano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

In Lombardia: Albino, Dalmine, Romano di Lombardia, Seriate, Chiari, Ghedi Lumezzane Montichiari, Cantu, Mariano Comense, Casalpusterlengo, Suzzara, Agrate Brianza, Bovisio Masciago, Besana in Brianza, Giussano, Muggiò, Tradate, Samarate, Malnate.