Non solo Sainz, tutti i rapinati eccellenti a Milano

A Milano gli orologi di lusso sono di tendenza tra ladri e truffatori. Che ne rubano quasi uno al giorno sottraendoli a personaggi noti, che possono permettersi i brand più pregiati.à

La rapina a Carlos Sainz

Ieri la mano lesta dei rapinatori si è avventata sul Richard Mille modello Alexander Zverev del valore di oltre del pilota Carlos Sainz, a Milano per il Gran Premio che si è tenuto a Monza. I tre si sono avvicinati al pilota che era in compagnia del manager e uno di loro ha strappato dal polso sinistro del ferrarista.

I due francesi e la "passione" per il Richard Mille

Il Richard Mille era diventato l’obiettivo primario di due francesi, arrestati lo scorso agosto per aver sottratto il lussuoso orologio a un 43enne. La vittima, infatti, era stata agganciata sin dall’uscita da un noto albergo del quadrilatero in cui alloggiava. Le quattro persone lo hanno tallonato per tutto il giorno fino a quando, dopo cena, verso le 21.40, uno degli autori si è scagliato contro di lui per sottrargli l’orologio.

Il furto sventato da Vieri in un ristorante milanese

La tecnica è simile per tanti altri episodi di furti e rapine che a Milano colpiscono facoltosi imprenditori o personaggi dello spettacolo. Come Christian Vieri che, venerdì scorso, ha raccontato sui social di aver sventato il furto dello smartphone in un ristorante. Storia accompagnata da un appello a “prestare attenzione”. Non si può stare tranquilli neanche a cena.

Giuseppe Cummo, il ristoratore dei vip, derubato in casa

Lo sa bene lo storico ristoratore meneghino dei vip Giuseppe Cummo, 71 anni, che, lo scorso 16 marzo, ha ricevuto una pessima sorpresa subito dopo essere entrato in casa L’uomo ha scoperto di essere stato derubato di 95mila euro tenuti in contanti nell’abitazione e della sua collezione di orologi, per la maggior parte Rolex e Patek Philippe, tutti assicurati, dal valore stimato di 1,5 milioni di euro. “Ho cominciato ad acquistarne nel 1990, come ho potuto ricostruire dalla garanzie che conservo scrupolosamente. Gli affari all’epoca non andavano bene come oggi: ma era una passione, che mi ha portato nel tempo a comperare, uno dopo l’altro, parecchi orologi”. Ma, negli ultimi tempi, le collezioni di orologi pregiati sembrano essere l’hobby preferito dei rapinatori.

La band dei vip colpisce Roby Facchinetti (con sequestro)

Tanto che le dinamiche degli episodi hanno fatto emergere una sorta di banda dei vip che, tra gli altri, ha messo sotto torchio anche Roby Facchinetti. Nella serata di domenica 29 gennaio, l'artista era nella sua casa, tra via del Lazzaretto e via Baioni, con la moglie, uno dei suoi figli e la compagna di quest'ultimo.

A un certo punto, tre ladri hanno fatto irruzione nella loro abitazione e li ha tenuti sotto sequestro per ben trentacinque minuti. I rapinatori sono riusciti a scappare: hanno portato via quattromila euro in contanti, un paio di orologi e gioielli. I malviventi speravano di trovare molto di più in casa e forse anche per questo motivo sono rimasti così a lungo puntando le pistole contro i quattro.

Le altre vittime: Saturnino, De Cecco, Ennio Franceschetti

Scene da thriller che hanno interessato la villa di Saturnino De Cecco, il De Cecco dello storico pastificio abbruzzese ma anche, a metà gennaio, l'imprenditore Roberto Botti e a dicembre 2022 Ennio Franceschetti della Gefran.

L'emergenza furti e rapine a Milano, l'appello virale di Chiara Ferragni

Parlare di emergenza non è un’esagerazione. E, infatti, era stato condiviso da numerosi personaggi in vista l’appello lanciato, nell’estate 2022, da Chiara Ferragni: “Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala".