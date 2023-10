Non solo social, l'odio e gli insulti anche sui muri (e con i giornali)

Ritagli di giornale, di Libero in particolare, e frasi offensive nei confronti di Elly Schlein e Roberto Gualtieri.

In uno si riporta un articolo dal titolo: "Troppi rifiuti a Roma, la procura indaga sull'Ama di Gualtieri"

Appena usciti dalla stazione metro di Cimiano, in direzione via Palmanova, la vista viene conquistata da questa forma di oddio e dissenso un po' retrò. Si vedono, affissi al muro, due ritagli di quotidiano. In uno si riporta un articolo dal titolo: "Troppi rifiuti a Roma, la procura indaga sull'Ama di Gualtieri", con tanto di foto del sindaco di Roma. E le scritte che accompagnano il pezzo non sono certo generose: "Topo de fogna, rubi lo stipendio".

Più sul piano nazionale, le cattiverie contro la segretaria del PD, Elly Schlein

Una protesta dal taglio romanesco che non si capisce perchè venga esposta a Milano. Più sul piano nazionale, invece, appaiono le cattiverie contro la segretaria del PD, Elly Schlein. Anche qui presentate da un articolo, con il titolo: "La signora svizzera che infanga l'Italia". Le scritte toccano la volgarità: "T****, l'Italia è nel fango, te la mandi nella m**** schifosa". Insulti, offese, odio. Che viaggia, non solo sul web, ma anche sui muri. In una forma insolita ma pur sempre di cattivo gusto.