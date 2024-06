"Non è tutto vetro quel che luccica": al via la seconda campagna Amsa e CoReVe

"Non è tutto vetro quel che luccica": al via a Milano la seconda edizione della campagna Amsa e CoReVe

Amsa, società del Gruppo A2A, e il Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) annunciano oggi l'avvio della seconda campagna «Non è tutto vetro quel che luccica», volta a sensibilizzare le utenze commerciali milanesi sul corretto conferimento del vetro. Circa 1.400 i bar e i ristoranti coinvolti da Amsa e CoReVe: un numero di adesioni triplicato rispetto all'edizione precedente, che si era concentrata sui quartieri Navigli e Isola vedendo la partecipazione di oltre 500 commercianti.

Amsa, differenziata vetro: boom di errori nelle zone della movida

Nel corso della campagna 2023, durata per 3 settimane, erano state svolte 3 fasi di analisi merceologiche (pre – durante – post) per verificare l’efficacia delle attività di ingaggio – che avevano implicato momenti one to one con i locali aderenti e la distribuzione di materiali e gadget informativi. Dato il successo raggiunto dall’edizione del 2023 quest’anno il progetto è stato esteso per includere oltre al centro storico anche le aree di Porta Venezia-Buenos Aires, Pagano-De Angeli-Washington,Porta Romana e Corso XXII Marzo che, secondo analisi precedenti, hanno evidenziato nelle zone della movida un tasso di errori nel conferimento del vetro superiore alla media.

Amsa: "Una campagna per informare e migliorare la raccolta del vetro"

L’obiettivo dell’iniziativa promossa da Amsa e finanziata da CoReVe è infatti informare sulle giuste modalità di differenziazione di questo materiale, che - con 68.000 tonnellate conferite - ha rappresentato il 10% circa dei rifiuti prodotti a Milano nel 2023. La Città, con il 62% di percentuale di raccolta differenziata, è tra le metropoli europee sopra il milione di abitanti più virtuose nell’economia circolare. Per migliorare ulteriormente questi risultati, è necessario migliorare oltre che la quantità anche la qualità della raccolta del vetro cercando di eliminare o quanto meno ridurre sensibilmente le impurità escludendo dal conferimento tutti i materiali non idonei - come ceramiche, cristalli e borosilicati - che compromettono il processo di recupero.

Amsa rinnova l'impegno verso la sostenibilità

Anche per il 2024, oltre al coinvolgimento diretto delle utenze commerciali, sono previste tre fasi di analisi merceologica volte a monitorare i progressi della campagna e verificare la riduzione delle contaminazioni. I dati raccolti lo scorso anno dimostrano un notevole miglioramento nella qualità del materiale conferito, con una diminuzione fino al 50% degli elementi non riciclabili e un impatto positivo duraturo nel tempo: un successo che testimonia l’efficacia dell'impegno di Amsa e CoReVe nel promuovere pratiche ambientali sempre più responsabili e sostenibili.