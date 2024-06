Nord-Ovest, i vincitori annunciati. Chi porta chi in Fratelli d'Italia

Ma chi ha detto che le Europee servono solo a testare la forza dei partiti? Anzi, più di ogni altro tipo di elezione, poiché molto distante dagli elettori, e molto poco incentrata sulle leadership, il gioco delle Europee è in larga parte legato alle preferenze. Non è un segreto che Fratelli d'Italia, negli ultimi sondaggi che circolano in tutte la chat whatsapp, è dato ampiamente primo partito nel Nord Ovest, nel Nord Est e nel centro. Per il sud e le Isole, invece, il Movimento 5 Stelle è sugli scudi. Quello su cui invece si stanno interrogando - e non poco - gli uomini di Giorgia Meloni, è sul risultato finale dei vari pretendenti a un seggio. Beninteso: passano in molti e non c'è tutto quello sgomitare che invece contraddistingue, ad esempio, il Partito Democratico (dove per quattro posti ci sono almeno 8 candidati in lizza). Tuttavia il chi porta chi può dare qualche chiave di lettura per il post urne. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, ad esempio, il partito è saldamente schierato su Carlo Fidanza: Valcepina, Alparone, Orlandi, Raimondo. Tutti su Fidanza. Però per il primo posto dovrà comunque pedalare fino all'ultima preferenza perché Mario Mantovani è avversario, interno, assai temibile, appoggiato da Mascaretti, Dell'Acqua, Garavaglia, Santanché, dai La Russa. Poi c'è il 33enne Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa, sostenuto da Marcora e Maullu, e con una simpatia da parte di Truppo. Infine, a completare il quadro, l'accoppiata Vivaldini-Fiocchi, appoggiata saldamente da Matteo Forte, Marco Bestetti e dal gruppo di Marco Osnato: Malagola, Sisler, Di Maggio, Lucente. Infine, c'è Vincenzo Sofo, sostenuto da Fabrizio Fratus e da tutto il gruppo degli intellettuali che fu una volta il Talebano. Può anche giovarsi dell'appoggio di Romano La Russa e della simpatia di Ignazio. Federica Picchi invece viene portata sia da Fidanza che da Mantovani, in ticket pare consigliato da Arianna Mantovani. Basterà per farcela? Probabilmente sì, ma si aspettano le urne.