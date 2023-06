Nordio: "Grave la situazione del Beccaria: presteremo maggiore attenzione"

"La situazione del carcere minorile del Beccaria sappiamo essere particolarmente critica. Prometto che la nostra attenzione in questo settore, soprattutto in quello minorile, è massima". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al Question Time al Senato in merito alla situazione in cui versa il carcere minorile Beccaria di Milano.

Il ministro: "Le mie prime uscite non sono state fatte presso gli uffici giudiziari, che pure versano in condizioni critche, ma alle carceri"

"Il percorso è lungo, il percorso è difficile - ha sottolineato Nordio - ma fa parte delle nostre priorità perché se la criticità negli istituti penitenziari è già elevata, quella che riguarda gli istituti minorili deve avere una priorità alla quale prestiamo una attenzione ancora maggiore". Nordio ha ricordato che "le prime uscite di questo ministro una volta nominato non sono state fatte presso gli uffici giudiziari, che pure versano in condizioni critiche - ha concluso Nordio - ma alle carceri, perché conosciamo benissimo lo stato in cui si è sedimentata questa criticità nei decenni".