Noto commercialista trovato morto nella sua auto nel Lodigiano

E' stato trovato senza vita, riverso sul sedile posteriore dell'auto di famiglia, il commercialista Antonio Novati, molto attivo nella zona tra Milano e Melegnano. Il ritrovamento risale alla serata di giovedì 20 aprile ed è avvenuto a Massalengo, nel Lodigiano. L'uomo è stato colpito da più fendenti nella zona dell'addome, che hanno provocato il suo dissanguamento. Disposta dal procuratore di Lodi Maurizio Romanelli l'autopsia, che sarà eseguita dall'istituto di Medicina legale di Pavia.

Chi era il commercialista Antonio Novati

Come riferisce Ansa, Novati aveva esperienza quarantennale e due studi, uno a Milano e l'altro a Melegnano. Era stato perito e curatore fallimentare, per anni, per il tribunale di Lodi oltre che custode per procedure esecutive immobiliari mentre il suo studio si occupava di consulenza societaria e aziendale, fiscale e di contabilità.