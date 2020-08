Notti violente all'Arco della Pace tra risse, calci e pugni - VIDEO

In pieno centro a Milano, in uno dei luoghi deputati alla movida, tra aperitivo, cene e cocktail, un diverbio è presto sfociato in una vera e propria rissa la scorsa settimana all'Arco della Pace. Due uomini hanno iniziato a battibeccare e sono arrivati alle mani. Uno dei due, forse il cameriere di un locale o un buttafuori, ha cercato di allontanare l'altro prima con un calcio sulla mano, poi con un pugno tanto forte da tramortire il contendente. Il litigio è stato ripreso con un telefonino e poi pubblicato sul profilo social "Welcome to Favelas". Non si tratta di un unico episodio, nella zona si sono verificate ultimamente diverse risse.