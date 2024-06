Novantenne perde il controllo dell'auto e sfonda le vetrine del supermercato

Ha perso il controllo della sua auto ed ha sfondato le vetrine dell'Unes di Parabiago, nel Milanese. Protagonista un 90enne alla guida della propria Mercedes: l'anziano guidatore domenica ha travolto casse e bancali del supermercato ma miracolosamente non ha investito nessuno tra clienti e dipendenti. Il 90enne è stato trasportato in choc all'ospedale, ma non è in gravi condizioni.