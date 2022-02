Novavax in arrivo in Lombardia: disponibile da venerdì 25 febbraio

Da venerdì Novavax disponibile in Lombardia

Le prime somministrazioni del vaccino Novavax inizieranno venerdi', ma "le modalita' con le quali verra' somministrato le comunicheremo domani", lo ha annunciato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti, in merito all'inizio delle somministrazioni del nuovo vaccino a base proteica, e quindi diverso dai vaccini a mRna come Moderna e Pfizer. "Entro domani preparero' una nota che sto ancora studiando", ha sottolineato la vicepresidente. Finora scegliere il tipo di vaccino non era possibile, forse però che per invogliare gli scettici dei vaccini a Rna messaggero ci possano essere delle novità in merito.

M5S: Moratti dica in quali hub verrà somministrato Novavax

"In attesa di conoscere le disposizioni dell’Assessore Moratti, in merito alle modalità di somministrazione del vaccino Novavax, auspico sia presa in considerazione l’ipotesi che Regione Lombardia indichi in quali hub sarà possibile vaccinarsi con il vaccino a base proteica, come da me suggerito in Consiglio Regionale, in analogia con quanto già avviene in altre regioni» così il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Fumagalli, in merito alle dichiarazioni dell’Assessore al Welfare Letizia Moratti, la quale ha dichiarato: “inizieremo la somministrazione del vaccino Novavax venerdì, le modalità con le quali sarà somministrato ve le diremo domani”, così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S.