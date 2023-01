Nove candidati di Democrazia e Sussidiarietà nella civica per Fontana

Nella lista civica del presidente della Lombardia Attilio Fontana, ricandidato alle regionali per un secondo mandato, ci saranno nove candidati di Democrazia e Sussidiarietà, partito di ispirazione cattolica nato a marzo del 2022 dall'esperienza del Popolo della Famiglia.

Fontana: “ Sono molto contento perché credo che rappresentino bene una parte dei valori del centrodestra”

Alla conferenza stampa di presentazione dell'accordo elettorale svolta in un hotel a Milano ha partecipato anche lo stesso Fontana: "Sono molto contento perché credo che rappresentino bene una parte dei valori del centrodestra - ha commentato - abbiamo una visione molto chiara e precisa della Lombardia e un progetto che vuole continuare a far sì che la Regione sia prima in tante graduatorie".

Carmelo Ferraro candidato nel capoluogo lombardo

I candidati di Democrazia e Sussidiarietà che correranno nella civica di Fontana sono il direttore dell'ordine degli avvocati di Milano, Carmelo Ferraro nel capoluogo lombardo; a Bergamo il commercialista e revisore contabile Fulvio Curioni e l'imprenditrice agricola Nadia Marzaroli, candidata anche a Lodi; a Pavia l'ex sindaco e attuale vicesindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati; a Como l'ex vicesindaco di Moltrasio Gianmario Brenna, la portavoce del consiglio nazionale di Democrazia e Sussidiarietà Diana Barigelletti e la giornalista Laura D'Incalci; a Monza l'imprenditore nel settore degli autotrasporti e della logistica Jacopo Dozio e a Cremona il medico specializzato in geriatria Luca Grossi.

Fontana: “Tutte liste composte da persone che rappresentano valori importanti”

Fontana ha anche risposto alle domande dei cronisti che chiedevano un commento generale sulle liste che lo sostengono: "Sono ottime, tutte liste composte da persone che rappresentano valori importanti, che hanno esperienza e che hanno svolto nella loro vita anche attività amministrativa e di volontariato - ha concluso - quindi credo di poter dire che siano ben rappresentative della parte migliore della nostra Regione".