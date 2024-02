Nube tossica a Milano, residenti invitati a non uscire di casa

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di mercoledì 7 febbraio a Milano in via Gratosoglio 47 angolo Costantino Baroni all'interno di una ex tintoria a causa dello sversamento di alcuni fusti contenenti sostanze chimiche fra cui ammoniaca, acido muriatico e acqua ossigenata. La diffusione dei vapori ha creato una nube rendendo l'aria nella zona particolarmente irrespirabile. I vigili del fuoco, fanno sapere dal comando di via Messina, sono stati sul posto con cinque mezzi fra cui il nucleo NBCR per abbassare il livello di diffusione delle sostanze chimiche. Precauzionalmente è stato inibito agli abitanti della zona di uscire dalle proprie abitazioni. Per questo motivo è stata attivata anche l'Arpa che insieme ai Vigili del fuoco dovrà constatare il livello di saturazione dell'aria. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale.

Nube tossica a Milano causata dalla miscelazione di più sostanze chimiche

Sarebbe stata la miscelazione di due o più sostanze chimiche, al momento in fase di analisi, avvenuta in modo improprio da ignoti, a provocare l'incidente. L'area dove è avvenuto il fatto è dismessa e adiacente ad abitazioni alle quali è stato consigliato di mantenere serramenti chiusi. I vigili del fuoco specificano che non esistono pericoli per la pubblica incolumità fatta eccezione per disturbi olfattivi. In corso abbattimento con veli d’acqua da parte dei vigili del fuoco.