Nubifragio e danni a scuola, il Tar con il Comune di Milano contro Regione

Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso del Comune di Milano contro le delibere di Regione Lombardia sul finanziamento di lavori di pronto intervento ai Comuni per i danni alle scuole causati dall'ondata di maltempo dell'estate scorsa. Lo comunica con una nota Palazzo Marino, spiegando che il tribunale ha accolto il ricorso per "manifesta illogicità e introduzione di disparità di trattamento".

Dopo il violento nubifragio dello scorso 25 luglio, il Comune di Milano era dovuto intervenire in 241 scuole danneggiate, effettuando - fa sapere - oltre 370 interventi di riparazione edile. Regione Lombardia già ad agosto aveva predisposto misure di sostegno, ma - ricorda la nota di Palazzo Marino - "solo per i Comuni che avevano eseguito i lavori di ripristino delle scuole con la modalità della somma urgenza: procedura non utilizzata dal Comune di Milano che quindi non aveva ottenuto alcun ristoro".