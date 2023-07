Nubifragio in Lombardia: dirottati voli diretti a Malpensa. E oggi...

Nubifragio in Lombardia: dirottati voli diretti a Malpensa

Ancora maltempo e disagi in Lombardia: nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 luglio sono caduti dai 5 ai 9 millimetri di pioggia nell'area tra le province di Milano e Varese. Proprio dove si trova l'aeroporto di Malpensa. Ed infatti alcuni voli sono stati dirottati verso altri scali. Come riporta MilanoToday, un Boeing 777 della Korean Air, in particolare, è atterrato a Fiumicino mentre un cargo Fedex da Parigi è andato a Barcellona. Altri voli sono stati smistati tra Linate, Genova e Venezia.

Centinaia di interventi dei vigili del fuoco per il maltempo

Diversi alberi abbattuti e ben 260 interventi dei vigili del fuoco nel Varesotto nella giornata di mercoledì. Interventi anche a Milano per mettere in sicurezza circa venti piante divenute pericolanti per via delle forti folate di vento.

E oggi? Secondo le previsioni, il cielo si schiarisce durante il mattino. Possibili piogge su Milano solo in nottata.