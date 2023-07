Nubifragio Milano, Beppe Sala: "Spero situazione normalizzata a fine agosto"

Nubifragio Milano, Sala: "Spero situazione normalizzata a fine agosto"

Il sindaco di Milano Beppe Sala, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Milano, è tornato a parlare dei lavori in corso per normalizzare la situazione. I parchi infatti, con un'ordinanza dello stesso primo cittadino, sono stati chiusi e gli operatori sono al lavoro per sistemare le strade danneggiate e rimuovere gli alberi caduti.

Le parole del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano Beppe Sala, a tal riguardo, ha fatto sapere che "in questo momento più che fare bilanci dei danni stiamo cercando di intervenire su due piani. L’immediato è la liberazione delle strade e dei percorsi del trasporto pubblico. Poi c'è un'azione di medio periodo che riguarda agosto. Adesso abbiamo i parchi chiusi ma dobbiamo cercare di liberali il prima possibile. Più che contare i danni adesso stiamo lavorando su quello" ha spiegato a margine della commemorazione per i 30 anni della strage di via Palestro. Sempre sullo stesso tema, ha detto che "in questi giorni preferisco che tutte le forze in campo, vigili del fuoco, polizia, esercito, Atm, Amsa, lavorino. Martedì mattina li convocherò perché voglio avere sul tavolo un piano che ci porterà ad una situazione spero normalizzata entro fine agosto, ovviamente per quanto possibille. Chiedo ai cittadini di comprendere che non si può in un attimo ripristinare tutto. È stato un evento tragico e il fatto di non avere avuto vittime oggettivamente è già qualcosa di positivo", ha concluso.

L'assessore Regionale Romano La Russa: "Danni oltre i 168 milioni"

In merito alla prima stima dei danni dopo il nubifragio è intervenuto anche l'assessore regionale alla protezione civile Romano La Russa. "La stima dei danni da maltempo nella nostra Regione che ho anticipato martedì in Consiglio è stata già ampiamente superata ed è destinata a crescere. Ad oggi, infatti, i danni segnalati per il maltempo da parte di 117 enti hanno già superato i 168 milioni di euro, di cui 77,3 per il comparto pubblico e 91,4 per il comparto privato, nonostante manchino ancora le quantificazioni di numerosi Comuni, tra i quali la città di Milano e i centri dell'hinterland, tra i più duramente colpiti dalla grandinata di due giorni fa, che indubbiamente incideranno in modo significativo facendo lievitare l'entità dei danni. Desidero ringraziare tutta la struttura della Protezione Civile regionale che si sta prodigando senza sosta in questi giorni complicati – ha sottolineato ancora La Russa - i volontari, i sindaci, le Province e tutti gli operatori intervenuti senza dimenticare i nostri dirigenti e i tecnici stanno dando un apporto fondamentale per uscire dalla fase dell'emergenza". Ad oggi il territorio provinciale che ha segnalato il numero più consistente di danni, che superano i 64 milioni di euro, è Mantova, sferzata da una violenta grandinata già una settimana fa. Seguono i territori della provincia di Varese con una stima parziale dei danni attestata ad oltre 52 milioni di euro, poi quelli di Brescia con 22 milioni di euro e Como con quasi 13 milioni".

Le critiche di Fratelli d'Italia

A criticare le parile del sindaco, però, è il parlamentare di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato che giudica le tempistiche del sindaco "troppo unghe". "Il Sindaco di Milano, questa mattina, ha dichiarato che spera in una normalizzazione della situazione a Milano entro fine agosto - ha detto - ma un lasso di tempo così lungo, per un forte temporale, mi sembra alquanto esagerato. Dopo 48 ore dal nubifragio è mai possibile che, in una città come la nostra tra le più importanti nel mondo e seconda a poche in Europa, ci siano ancora 400 strade e 800 punti cittadini bloccati senza tener conto delle diverse linee di superficie dell'Azienda Trasporti Milanesi ancora inutilizzabili? Ringrazio i Vigili del Fuoco, l'Esercito, la Protezione Civile e gli operatori Amsa per il lavoro che hanno svolto e che stanno continuando a svolgere in queste ore ma non è possibile che Milano rimanga a mezzo servizio".