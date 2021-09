Nucleare, Salvini: "Una centrale in Lombardia: che problema c'è?"

"Che problema c'e'?". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, intervistato da 'Radio Uno', ha risposto a chi gli chiedeva se aprirebbe una centrale nucleare in Lombardia. "La Svezia di Greta ha 8 centrali. Ci sono centrali nei centri storici di grandi citta': a Copenaghen c'e' un termovalorizzatore in centro citta', con una pista di sci", ha aggiunto.

Moratti: "Sarebbe una buona cosa per la Lombardia e l'Italia"

"Il nucleare ha fatto grandissimi passi avanti, adesso c'e' un nucleare verde, un nucleare sicuro, personalmente credo sia anche il modo per non pagare bollette che continuano a crescere, siamo troppo dipendenti dall'estero per importare energia. Un nucleare verde, sicuro, credo sarebbe una buona cosa, non solo per la Lombardia ma per l'Italia". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessora al Welfare della Regione Lombardia, commentando le parole del leader della Lega Matteo Salvini secondo cui non ci sarebbe nessun problema nel mettere una centrale nucleare in Lombardia.