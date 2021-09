Salvini a Milano: "Sala monarca. Due stadi? No, meglio uno bello"

Salvini: "Sala monarca. Due stadi? No, meglio uno bello"

“Due stadi a San Siro? Secondo me ne basta uno bello. Altro fallimento del sindaco Sala: c’è un miliardo e mezzo di denaro privato pronto a riversarsi su Milano per uno stadio bello, nuovo, sicuro, moderno e non c’è ancora. Ne basta uno, fatto bene. Lo farà Luca (Bernardo, ndr)”. Lo ha il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita al mercato di via Vespri Siciliani, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto la sua opinione sull’opzione due stadi che prevede la realizzazione di un nuovo stadio con il mantenimento di San Siro, proposta da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e condivisa da Luca Bernardo nei giorni scorsi.

"Manifesti elettorali, qui c'è un monarca, non un sindaco"

"In questo momento ci sono manifesti a Roma, Torino, Napoli, ma a Milano no. Perché c'è un monarca, non c'è un sindaco”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita al mercato di via Vespri Siciliani, commentando il ritardo nell’organizzazione degli spazi elettorali con la polemica sollevata dal centrodestra sulle plance elettorali per le liste.