Nudi sull'asfalto per chiedere la chiusura del Cpr di via Corelli

La protesta dei Radicali di Milano contro le condizioni nel Cpr di via Corelli: nella mattinata di domenica 25 febbraio alcuni attivisti si sono sdraiati seminudi davanti all'ingresso della struttura per chiederne la chiusura. Un gesto analogo a quello messo in scena lo scorso 10 febbraio da due detenuti che si erano messi in cortile in mutande sotto la pioggia. "Vogliamo rendere evidente - hanno spiegato ad Ansa - a una Milano apatica cosa succede nel suo cuore. Perché nessuno e nessuna abbia più alibi, nella necessità di portare le voci di chi sta dentro, all'esterno, per riempire il silenzio e l'opacità aggressiva che la Prefettura continua a stendere sulla struttura. Le condizioni di degrado a cui sono sottoposti i trattenuti, note da tempo, sono vergognose e inaccettabili". Sui suoi social ha ripostato l'immagine della protesta anche No cpr annunciando una manifestazione a Milano il prossimo 6 aprile per la chiusura di tutti i centri in Italia.