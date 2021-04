Nuova Bauhaus, Sala: "Milano ci sta ma va valutata la sostenibilità"

"E' assolutamente certo che Milano possa essere interessata alla proposta lanciata dalla presidente Ursula Von der Leyen. Credo che potremmo essere una sede naturale per un progetto del genere". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala questo pomeriggio partecipando alla Tavola Rotonda, organizzata dalla Triennale di Milano e promossa dalla Commissione europea, in merito al progetto di creare una nuova Bauhaus, iniziativa rivolta alle città europee allo scopo di elaborare una serie di politiche che leghino la sostenibilità ambientale e sociale alla creatività. Sala ha poi precisato che però "ad oggi non ci sono le coperture nella Next generation youth e quindi bisognerebbe capire come fare".

"Essendo noi milanesi concreti e persone che amano fare, cercherei di capire quali sono i limiti, i vincoli e le cose ancora da definire affinché un progetto del genere possa passare dalla fase della discussione alla fase di realizzazione. C'è certamente bisogno, c'è spazio, io non credo che dobbiamo rischiare di fare qualcosa tanto per farla o farla senza garantire una lunga vita a un'istituzione del genere. Ci devono essere le caratteristiche perché possa non solo sopravvivere, ma svilupparsi, crescere nei decenni: io non credo ci serva una medaglietta in più, ma ci serve qualcosa se è sostanziale, se è vero, percepibile dai milanesi, da chi viene dall'esterno e da chi vorrebbe esserne parte, per cui in primis credo che vada compresa quali sono le condizioni di sostenibilità da tutti i punti di vista di un'opportunità del genere", ha aggiunto il sindaco.

Sala ha infine precisato: "Una delle preoccupazioni della Commissione, e che io sottoscrivo, è che l'iniziativa suoni un po' troppo elitaria e abbia un senso aristocratico: Milano potrebbe garantire la creazione di qualcosa che da un lato attinga prepotentemente alla nostra attitudine alla tecnica, alla creazione e al fare e dall'altro che ci si possa permettere di porre grande attenzione a tematiche che sono già nell'agenda milanese: inclusione e periferie. Un progetto del genere credo che debba essere parte di un meccanismo della città che si ricrea dopo la pandemia e credo che debba essere afferibile al disegno di città, bisogna porre attenzione che lo sia non a parole ma nei fatti". "Ritengo possa essere un'ottima opportunità per Milano e sarei felicissimo di portare avanti questa idea", ha concluso il sindaco.