Nuova strategia contro il diabete di tipo 1: la scoperta della Statale

I ricercatori del Centro di Ricerca Pediatrico Romeo ed Enrica Invernizzi dell'Università degli Studi di Milano, guidati dal Prof. Paolo Fiorina, in collaborazione con il Brigham and Women's Hospital e la Harvard Medical School, hanno sviluppato una nuova strategia terapeutica per il diabete di tipo 1, basata su nanotecnologie che permette il targeting delle cellule T effettrici contemporaneamente nei linfonodi pancreatici e nel pancreas.

I risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista internazionale Advanced Materials, una delle piu' prestigiose in ambito di scienza dei materiali. I ricercatori hanno sviluppato per la prima volta una nuova e specifica piattaforma basata su nanotecnologie per curare il diabete di tipo 1 che ha come target le HEVs (high endothelial venules) presenti nei linfonodi pancreatici e nel pancreas. L'anticorpo monoclonale anti-CD3 e' incapsulato in nanoparticelle la cui superficie e' coniugata con un anticorpo che riconosce le HEVs, questo consente il rilascio diretto dell'anti-CD3 mAb sia nei linfonodi pancreatici che nel pancreas. Il trattamento di topi NOD iperglicemici con queste nanoparticelle e' risultato in una significativa remissione del diabete di tipo 1 rispetto ai gruppi di controllo.