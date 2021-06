Nuova veste per la Torre Velasca, un concerto per salutare Milano

Evento unico il 21 giugno per la Torre Velasca e per la città di Milano: alle ore 19.00, l’Accademia Teatro alla Scala suonerà dal terrazzo dell’ultimo piano della Torre Velasca per dare il suo saluto alla città, prima del completamento delle impalcature che copriranno per la prima volta la storica Torre milanese con la promessa di ripresentarsi, nel 2023, sotto una nuova veste.

In occasione del solstizio d’estate e della giornata celebrativa della musica, Speranza Scappucci, tra i direttori più talentuosi del panorama musicale internazionale, dirigerà L’Accademia Teatro alla Scala con la partecipazione del Coro voci bianche del Teatro alla Scala e del violinista Giovanni Andrea Zanon.

Il concerto prevede il susseguirsi di quattro brani: W. A. Mozart: Le nozze di Figaro, K 492 – Ouverture; A. Vivaldi: Le quattro stagioni. Concerto n. 2 L’estate: Presto; J. Massenet: Thais – Meditation. Infine, il Coro voci bianche del Teatro alla Scala intonerà un omaggio alla città di Milano: Nabucco - Va pensiero sull’ali dorate di G. Verdi.

Il solstizio d’estate è la cornice ideale per lanciare un messaggio di rinascita e ripartenza non solo per Torre Velasca, ma per l’intera città in continua evoluzione, per affermarsi e distinguersi sul panorama italiano ed estero come motore economico e culturale. In questo contesto, la Torre, storico simbolo dello skyline milanese, rappresenterà un segnale forte di ripresa, come ha fatto per anni nell’era post-bellica, quando venne costruita nel 1957.

Anche a tal proposito Hines, in qualità di investitore e sviluppatore di Torre Velasca, in partnership con Prelios SGR in qualità di Fund Manager, ha promosso un evento inclusivo ed accessibile che possa coinvolgere tutti i cittadini e renderli partecipi di questo momento di positività e ripartenza grazie ad una diretta streaming su Corriere TV del Corriere della Sera. Lo spettacolo sarà inoltre visibile nella stessa serata alle ore 21:10 su Classica HD, Sky canale 136 e sul sito www.torrevelasca.it. Per l’occasione, inoltre, Torre Velasca si racconta anche sui social media attraverso i canali Facebook e Instagram @torrevelascaofficial.

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, nella persona dell’architetto Antonella Ranaldi, introdurranno l’evento insieme a Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy. Da Terrazza Martini, invece, Elio delle Storie Tese, darà il via al concerto.

Hines ha da sempre manifestato un impegno costante nello sviluppo sostenibile e nella crescita della città di Milano, in cui riconosce una forza propulsiva per l’intero Paese. Sono molti i progetti a cui Hines si sta dedicando ed è per questo che intende celebrare la città ed affiancarla in questo percorso di crescita e valorizzazione. Torre Velasca Ouverture anticipa, infatti, di solo una settimana l’evento L’infiorata di via della Spiga, promosso da Hines, durante il quale, personaggi di rilievo per la città contribuiranno alla semina di nuove idee e progetti in una delle vie cardine del quadrilatero milanese.

“Come Hines siamo davvero orgogliosi – ha affermato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy – di condividere questo momento con la città di Milano come segno tangibile di rinascita e ripresa e come evento che vuole dare letteralmente voce e spazio ad un’icona dell’architettura milanese, con la convinzione che segni l’inizio della ripartenza”.

“Torre Velasca – ha concluso Mario Abbadessa – tornerà presto sotto una nuova veste, grazie ad un mirato intervento di restauro e rigenerazione urbana che ne valorizza la memoria, nel rispetto dello stile architettonico che l’ha resa un’icona inconfondibile di Milano.”