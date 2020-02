Aler, nuove manutenzioni al quartiere Solari

di Mario Angelo Sala

Nel mese di ottobre sono stati avviati due importanti interventi di manutenzione straordinaria, nel Quartiere Solari, in via Giambellino e via Bellini, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia di oltre 4 milioni di euro.

I lavori coinvolgeranno i civici 58, 60, 64 di via Giambellino e il civico 15 di via Bellini, abitati da più di 700 famiglie.

Gli obiettivi dell’intervento di manutenzione straordinaria mirano al risanamento delle parti edili e all’adeguamento degli impianti elettrici nelle parti comuni.

Nel dettaglio, le lavorazioni previste, differenziate tra le diverse scale dei fabbricati, interessano l’adeguamento degli impianti elettrici nelle parti comuni (illuminazione scale, illuminazione esterna, impianti citofonici, impianti TV, quadri elettrici ecc.), l’installazione di una nuova linea elettrica per i boiler elettrici e la chiusura degli imbocchi delle canne fumarie degli alloggi.

Inoltre, verranno eseguiti importanti interventi di tipo edile, tra i quali il risanamento delle facciate, il ripristino dei balconi e la sostituzione negli alloggi di serramenti e tapparelle. Sarà inoltre effettuato il risanamento delle coperture con ricorsa del tetto e installazione della linea vita.

Nelle parti comuni si provvederà al risanamento dei vani scala, con consolidamento statico della struttura; saranno poi completati interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di rampe esterne di accesso ai vani scala ed infine la realizzazione di opere di sistemazione esterna.

Si provvederà infine alla messa a norma e in sicurezza attraverso la bonifica dei manufatti contenenti amianto nei locali cantine e nei solai, oltre alla chiusura degli imbocchi delle canne fumarie.