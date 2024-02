Nuovi direttori generali per il Grand Hotel et de Milan e lo StrafHotel&Bar

Nicolas Auger e Alessandra Giovanniello sono i nuovi direttori generali del Grand Hotel et de Milan e dello StrafHotel&bar, i due alberghi gestiti dalla famiglia Bertazzoni.

Nicolas Auger alla guida del Grand Hotel et de Milan

Da febbraio, Nicolas Auger ha preso le redini della direzione del Grand Hotel et de Milan. Subentrando ad Andrea Piantanida, entrato in Sircle Collection a settembre scorso. Come riporta Pambianconews, Auger conta un’esperienza pluridecennale nella direzione d’albergo in ambito internazionale, dopo avere lavorato in strutture a Parigi, Washington, Bangkok, Hong Kong.

Alessandra Giovanniello nuova DG dello StrafHhotel&Bar

La direzione dello StrafHhotel&Bar è stata invece affidata ad Alessandra Giovanniello, che subentra a Danilo Bellomo. Con una formazione improntata sul leisure, Giovanello vanta esperienze in alberghi di gruppi come Melià Hotel International e Nh Collection.