Nuovo capitolo per la Curva Nord dell’Inter dopo l'omicidio Bellocco: "Si cambia rotta con Renato Bosetti"

A due settimane dall’omicidio di Totò Bellocco, avvenuto il 4 settembre, la Curva Nord dell’Inter annuncia un cambiamento significativo nella sua leadership. Renato Bosetti, storico membro degli Old Fans e da sempre presente nel secondo anello verde, è stato designato come nuovo capo del gruppo. Il suo incarico è stato ufficializzato dopo una prima riunione al Baretto, che ha visto il ritorno di figure di spicco del passato. Il comunicato ufficiale della curva sottolinea il desiderio di “ripartire insieme per il bene dell’Inter e della sua gente,” enfatizzando che, sebbene il tragico evento non fosse direttamente collegato alle dinamiche del tifo, ha avuto un impatto profondo sull’ambiente ultras.

Un nuovo corso: valori e rinnovamento alla guida della Nord

Nel comunicato, gli ultras hanno espresso la volontà di “modificare la rotta” e mettere al centro i valori che uniscono la Curva Nord, attraverso una guida rinnovata e motivata. Hanno lodato l’impegno del passato e la qualità del sostegno mostrato, ma hanno ritenuto necessario un cambiamento per rafforzare la coesione e il futuro del gruppo.