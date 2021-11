Nuovo corteo No Green pass sabato a Milano: comunicato il percorso

Verso una nuova manifestazione del Comitato No Green pass a Milano: è stato inoltrato alla Questura un preavviso di manifestazione per sabato 6 novembre. Come riferisce Adnkronos, nel documento sono indicati i nomi di due organizzatori ed è fornito in modo dettagliato il percorso del corteo per esprimere "contrarietà all'obbligo di green pass". L'evento potrebbe coinvolgere "diverse decine di migliaia" di persone. Il ritrovo - alle ore 17 - sarà in piazza Fontana, per poi proseguire - come si legge nel preavviso di pubblica manifestazione inviato alla questura milanese - in piazza Duomo quindi in via Mazzini fino a via Pantano per proseguire in via Festa del Perdono, via Larga, largo Augusto, corso di porta Vittoria dove si trova la Cgil - Camera del Lavoro, quindi viale Majno, corso Buenos Aires una delle principali strade dello shopping milanese per poi proseguire in via Vitruvio e via Galvani per concludersi davanti alla sede della Regione Lombardia Un preavviso inoltrato via mail che ora la questura valuterà.

E' il 15esimo raduno nel capoluogo, dopo che in questi giorni quasi tutte le forze politiche hanno condiviso l'appello di Confcommercio, che ha evidenziato tutti i disagi derivati dalla situazione. Questa è la seconda volta in cui gli organizzatori comunicano il percorso, dal quale tuttavia lo scorso sabato una parte del corteo si è smarcata per proseguire la manifestazione.