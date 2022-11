Nuovo flagship store Moschino-Milano. Design con i marmi di Margraf

Via della Spiga, cuore del quadrilatero della moda di Milano, si arricchisce di una straordinaria location, simbolo del lusso e del design made in Italy: il nuovo flagship store Moschino.

La boutique dell'iconico brand si sviluppa su due piani

La boutique dell’iconico brand, situata in un edificio storico del 18esimo secolo, Palazzo Petrusati, si sviluppa su due piani, su una superficie di 380 mq; ospita le collezioni ready-to-wear donna, uomo, bambino e accessori, presentate in un nuovo spazio di design ideato dall’architetto Andrea Tognon, in collaborazione con Jeremy Scott, Direttore Creativo della Maison.

Il nuovo concetto di boutique è realizzato con materiali d’eccellenza

Il nuovo concetto di boutique è realizzato con materiali d’eccellenza, dove spicca il marmo Margraf del pavimento e della maestosa scala elicoidale che collega i due piani, abbinato a sofisticate combinazioni di colore e arredi su misura: al piano terra, i motivi geometrici del pavimento vengono esaltati dalle grafiche a scacchiera realizzate in Botticino spazzolato, elegante marmo di color beige e dalle venature dorate, che si alternano ritmicamente ad una originale quarzite satinata, color verde foresta, l’Avocatus; al piano superiore, sono protagonisti i toni caldi del marmo Giallo Siena levigato, che rendono lo spazio intimo e raccolto. Colonne romane e capitelli in maxi- scala spezzano il ritmo preciso con ironia, grazie alle loro forme e proporzioni sceniche, fungendo in alcuni punti anche da allestimenti per il prodotto e da sedute.

Jeremy Scott ha reinterpretato tavoli originariamente concepiti dal fondatore Franco Moschino

Rendendo omaggio alla storia di Moschino, Jeremy Scott ha reinterpretato tavoli originariamente concepiti dal fondatore Franco Moschino per il suo studio. Utilizzati per esporre gli accessori più preziosi, questi elementi di design sono il frutto della giustapposizione di due tavoli diversi e dai colori differenti, completati da ripiani in marmo e decorazioni realizzate con foglie d’oro.