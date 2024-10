Nasce un nuovo museo per valorizzare i reperti del "Colosseo di Milano"

Milano avanza un nuovo progetto culturale destinato a valorizzare il suo patrimonio storico: sorgerà un museo dedicato alla città antica negli edifici dismessi di via Conca del Naviglio. Grazie a una collaborazione tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il museo ospiterà i reperti archeologici dell'Anfiteatro di Milano e sarà dotato di spazi espositivi, aree per mostre temporanee, attività didattiche e uno spazio conferenze.

L’intervento, approvato oggi dalla Giunta di Palazzo Marino, prevede il recupero degli edifici di proprietà comunale tra i civici 17 e 21, che si trovano nell'area archeologica protetta dal Ministero della Cultura. Il progetto è stato proposto dalla Soprintendenza, nell'ottica di ampliare il Parco Amphitheatrum Naturae (PAN), noto anche come il "Colosseo" di Milano. Grazie a un finanziamento ministeriale di 6,6 milioni di euro, la Soprintendenza ha proposto una rifunzionalizzazione degli edifici, destinati a ospitare spazi culturali e servizi per i visitatori.

Il complesso di via Conca del Naviglio, situato lungo l'antica Cerchia dei Navigli, ha ospitato in passato abitazioni, negozi e botteghe, ed è di proprietà del Demanio comunale, così come tutta l’area archeologica dell'Anfiteatro. Con l’approvazione della delibera, il Comune si è impegnato a portare avanti il progetto e a gestire le opere di recupero come stazione appaltante. La struttura sarà affidata alla Soprintendenza, aggiungendosi ai 22mila metri quadrati già concessi nel 2018 per il PAN.

Un progetto per valorizzare il passato di Milano

“Possiamo ridare una vocazione pubblica ai beni della città,” ha commentato l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte. “La collaborazione con la Soprintendenza permette di legare un pezzo del cuore antico di Milano alle sensibilità moderne. Questo progetto unisce storia e ambiente, trasformando il patrimonio pubblico milanese in funzione di cultura e conoscenza.”

Anche la soprintendente Emanuela Carpani ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Ringrazio il Comune per la collaborazione che consente di avviare il recupero di edifici inutilizzati, destinandoli a spazi espositivi e di supporto per l’Anfiteatro. Questo ci permette di liberare i locali dell’Antiquarium in via De Amicis e valorizzare ulteriormente l’importante sito archeologico.”

Il cuore del nuovo museo: via Conca del Naviglio 17

Il cuore del museo sarà ospitato al civico 17, dove troveranno posto i reperti dell’Antiquarium 'Alda Levi' di via De Amicis 17, arricchiti dai ritrovamenti recenti dell'Anfiteatro romano. La nuova struttura sarà dotata di servizi di accoglienza, una biglietteria, una caffetteria con vista sull'area archeologica, spazi per la conservazione di beni archeologici statali e locali dedicati al deposito di reperti provenienti dagli scavi milanesi. Un progetto che intende restituire alla città una parte significativa del suo passato, promuovendo cultura e conoscenza in uno spazio rinnovato e accessibile.