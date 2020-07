Nuovo San Siro: il comitato protesta, aderisce parte del Pd

Nuove proteste contro il progetto di abbattimento di San Siro e a favore di una sua ristrutturazione per evitare ulteriori cementificazioni. Il comitato "Coordinamento San Siro. I cittadini fanno squadra" si è trovato in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino, nel tardo pomeriggio di ieri. Hanno aderito al presidio anche il Movimento 5 stelle di Milano, alcuni consiglieri del Pd in Consiglio comunale contrari al nuovo progetto e Milano in Comune. "Non e' una questione di stadio si o stadio no, come tanti hanno illustrato, soprattutto le due squadre. Il problema e' che lo stadio nuovo e' un cavallo di Troia che porta dentro un sacco di altre cose - ha spiegato Gabriella Bruschi, portavoce del comitato di residenti del quartiere San Siro -. Rappresenta, a detta delle squadre, solo il 14% di un business molto piu' grande che include tre grattacieli, un centro commerciale, un centro congressi. Quindi tutta l'area verrebbe cementificata". I cittadini propongo un progetto di ristrutturazione del Meazza per "mantenere un'icona del calcio" con costi "che sono la meta' di quelli proposti dalle squadre" e "senza consumo di suolo". "Quello che mi preoccupa e' la speculazione edilizia e commerciale - ha detto Carlo Monguzzi, consigliere del Pd e anima ambientalista del partito -. Milano non bisogno di case di lusso e di un nuovo centro commerciale".