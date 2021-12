Nuovo San Siro, Inter e Milan scelgono la Cattedrale di Populous

La "Cattedrale di Populous" e' il progetto scelto da Inter e Milan per il nuovo San Siro. Lo hanno annunciato i due club in una nota ufficiale. "FC Internazionale Milano e AC Milan - si legge - sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', e' risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo Stadio di Milano. La delibera di pubblico interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio, la riconfigurazione dell'area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco pubblico di circa 50 mila metri quadri di verde filtrante, nonche' un'ulteriore significativa riduzione delle volumetrie accessorie, fino al limite previsto dal Piano di Governo del Territorio".

Un nuovo distretto pedonale da 110mila metri quadri, il 40% verde

L'area dove sorgeranno il nuovo stadio e il nuovo distretto, spiegano le due societa', "sara' interamente pedonale, con circa 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40% dell'area. I parcheggi, che rappresentano attualmente il 27% della superficie dell'area, saranno totalmente interrati con assenza di parcheggi di superficie. Molte delle attivita' ludico-sportive previste, localizzate all'aperto o all'interno di spazi riqualificati, saranno gratuite o convenzionate con il Comune. In seguito alla delibera, i Club hanno accelerato il processo decisionale per finalizzare la scelta di Populous e avviare, successivamente, la progettazione definitiva, che richiedera' alcuni mesi di lavoro con l'obiettivo di arrivare ad una presentazione di un progetto completo nel corso del 2022. Ventuno sedi in quattro continenti, oltre 800 dipendenti in tutto il mondo, competenza ineguagliabile ed esperienza articolata sono garanzie che Populous possa realizzare progetti di impianti sportivi di livello mondiale".

I precedenti progetti di Populous

Lo studio di architettura ha infatti sviluppato negli ultimi 38 anni piu' di 3.200 progetti nell'ambito dello sport, dando vita a vere e proprie icone, come lo stadio di Wembley, i principali stadi che hanno ospitato i Giochi Olimpici di Sydney 2000 e quelli di Londra 2012, l'Emirates Stadium e il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ma anche lo Yankee Stadium di New York, il Groupama Stadium di Lione e l'Estadio Da Luz di Lisbona.

"Nel 2021 - prosegue la nota - la nuova Climate Pledge Arena di Seattle, progettata da Populous, ha raggiunto standard di sostenibilita' senza precedenti in quest'ambito dell'architettura, ed e' destinata ad essere la prima arena al mondo ad essere certificata a zero emissioni dall'International Living Future Institute.

Il nuovo San Siro sara' progettato dalla sede italiana di Populous, nei suoi uffici di Milano, con il supporto del team EMEA di Londra. Una squadra di professionisti con competenze multidisciplinari seguira' il progetto che portera' a un aumento delle opportunita' e dei servizi ai cittadini consentendo di migliorare la qualita' urbana del quartiere". "La Cattedrale" vuole rappresentare un'icona celebrativa del patrimonio artistico della citta'. Il progetto si ispira, infatti, a due degli edifici piu' rappresentativi di Milano, il Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, e portera' alla realizzazione di uno stadio unico e impossibile da confondere con altri nel mondo. Il progetto si propone di dotare Inter e Milan di una struttura all'avanguardia per innovazione e ecosostenibilita'. L'impianto, inserito in un contesto di verde urbano, sara' completamente a "impatto zero" e certificato LEED grazie ai migliori materiali e alle piu' recenti tecnologie di risparmio idrico ed energetico impiegate e all'abbattimento delle emissioni acustiche".

L'annuncio dei club: "I dettagli finalizzati nelle prossime settimane"

"Area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l'anno"

"Il Nuovo Stadio di Milano sorgera' al centro di un'area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l'anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero con un nuovo parco da 50 mila metri quadri di verde, consentira' al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l'intrattenimento". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello, alla presentazione del progetto per il nuovo stadio di San Siro noto come la "Cattedrale" di Populous.

