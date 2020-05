Nuovo San Siro, Maran: "Ancora tanti punti aperti, percorso complesso"

"Il parere della Soprintendenza sullo stadio Giuseppe Meazza e' molto chiaro: non c'e' un vincolo. Il percorso di confronto con le squadre resta sempre complesso e vedremo se ci saranno le condizioni per un accordo". Lo scrive su Facebook l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, commentando la notizia relativa al parere dei delegati del Ministero dei Beni Culturali su San Siro, che non e' da considerare per i tecnici un bene da tutelare. "Noi avremmo preferito una ristrutturazione le squadre sono per un nuovo Stadio, li' o altrove", ricorda Maran. Che rammenta poi l'opzione di "rifunzionalizzare il Meazza perche' diventi un parco per lo sport di base", senza dunque abbatterlo, e "salvaguardando parte della struttura del primo e secondo anello". Nel dialogo con Inter e Milan, che hanno gia' presentato il progetto del nuovo impianto, rimangono "aperti - a detta di Maran - ancora tanti punti, a cominciare dai diritti edificatori connessi al nuovo Stadio". Con il parere della Soprintendenza "si puo' decidere liberamente e ci si deve ovviamente assumere le responsabilita' delle scelte", conclude l'assessore