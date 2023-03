Nuovo Stadio, Fontana: "Per i team milanesi servono impianti rinnovati"

Il vicepremier Matteo Salvini e il governatore della Lombardia Attilio Fontana sono intervenuti all'evento di presentazione dell'accordo di partnership tra Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl) e Coima per attività di 'fair and social housing'. L'evento si svolge al Politeatro di Milano. Qui hanno parlato anche di questioni importanti che riguardano Milano e la Lombardia.

San Siro, Fontana: "Servono nuovi impianti per le squadre. Bella l'idea del Milan"

Il governatore Attilio Fontana, nel corso del convegno, ha parlato dell'importanza per Inter e Milan di dotarsi al più presto di nuovi stadi, intervenendo così sulla questione San Siro. "Io penso che comunque l'importante sia che si prendano delle decisioni - ha detto il governatore - l'ho detto fin dal primo momento: le squadre di Milano hanno necessita' di avere stadi di ultima generazione perche' ormai e' risaputo che per mantenere un certo livello c'e' anche il bisogno di un concorso economico che puo' portare uno stadio di questa generazione. Non entro in merito alle scelte. Ho ascoltato l'attuale proprietario del Milan che mi ha espresso l'idea che vorrebbe realizzare. L'idea mi sembra bella, approfondiamo e poi chi dovra' decidere decidera'", ha concluso il governatore.

Attilio Fontana e i giochi olimpici giovanili 2028: "Bella notizia candidatura del Coni"

Sempre nel corso del convegno, Attilio Fontana ha parlato anche della candidatura della Lombardia e del Trentino ai giochi olimpici giovanili del 2028. "Il Coni ha accolto la nostra candidatura per le Olimpiadi giovanili - ha infatti detto - è una bellissima notizia, speriamo di riuscire ad essere scelti perche' sarebbe una bellissima continuazione di questo percorso di grandi eventi molto utile per il nostro territorio".