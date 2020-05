Nuovo stadio, la Lega dice "ni". Il Carroccio verso l'ok al progetto

La Lega potrebbe cambiare opinione sul nuovo stadio di San Siro molto a breve. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, le interlocuzioni con Milan e Inter, e in particolar modo con Paolo Scaroni, sono in corso. Certo è che il partito di Matteo Salvini, da una prima fase di completa opposizione al progetto, con tanto di piano di recupero presentato in alternativa, si sta mostrando più dialogante nell'ultimo periodo. Ancora la "transizione" verso un sì non è completa, e permangono diverse perplessità tra diversi consiglieri, ma secondo rumors queste potrebbero essere appianate a breve. Se così fosse, e se dunque la Lega passasse a una "non opposizione" al progetto la strada - anche in un contesto complicatissimo come quello del Coronavirus - potrebbe essere spianata verso la realizzazione del nuovo impianto sportivo.

