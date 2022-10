“Nuovo stadio ma mantenere San Siro”. La terza via di Ignazio La Russa

"Sto andando dal sindaco Sala per esporre una terza via, quella di mantenere San Siro pur essendo assolutamente favorevole a costruire un nuovo stadio". Lo ha detto il senatore di FdI e tifoso dell'Inter Ignazio La Russa nel corso della prima puntata della nuova stagione di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento.

La Russa: “Sarebbe un grande vantaggio”

"Sarebbe un grande vantaggio" in termini di ambiente ed economici dal momento che si risparmierebbero circa "50 milioni di euro di demolizione - ha concluso - Tra le ipotesi di abbatterlo o di mantenerlo, la terza via di tenerli entrambi mi sembra la migliore".

L'incontro con Sala: "Ha raccolto con attenzione la proposta"

“Ho chiesto al sindaco Giuseppe Sala di incontrarmi ed è stato molto cortese a fissarmi quest’appuntamento che abbiamo scelto di fare in un momento successivo rispetto alla campagna elettorale e precedente alla formazione del governo, perché fosse chiaro che si tratta di qualcosa per Milano, al di là degli steccati politici, culturali e ideologici. Ho illustrato una proposta che ho avanzato da un po’ di tempo in altre sedi, che è quella di costruire sì il nuovo stadio, esattamente come richiesto da Milan e Inter, ma contemporaneamente non abbattere San Siro e mantenerlo in vita. Sala ha raccolto con attenzione la proposta, ha detto che la valuterà e ne parlerà con le società, conditio sine qua non”. Così Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, parlando con i cronisti fuori da Palazzo Marino, dopo l’incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.