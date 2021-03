Nuovo stadio, Marcora (FdI): Sala decida se vuole o no il nuovo San Siro



"Il sindaco Sala dovrebbe decidere in tempi brevi se vuole o non vuole il progetto dello stadio di San Siro ed adoperarsi al massimo per realizzarlo. Le allusioni sull'inaffidabilità dell'Inter sono un'offesa per la società, ma anche per tutti i tifosi interisti che in tanti anni hanno dedicato fede e passione calcistica alla società". Lo ha detto il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia, Enrico Marcora, commentando le dichiarazioni del sindaco Beppe Sala relative al progetto per il nuovo stadio a San Siro.



"La realizzazione dello stadio in questo momento di difficoltà rappresenta un importante volano di lavoro per le imprese, i professionisti e le maestranze che rischiano, in vista dell'eminente crisi economica, il posto di lavoro", ha chiosato Marcora.