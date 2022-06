Nuovo stadio: Milan e Inter incontrano Sala, ok ai tempi su dibattito pubblico

Nuovo stadio: Milan e Inter incontrano Sala, ok ai tempi sul dibattito pubblico

Nuovo stadio, si è svolto questa mattina l'incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e rappresentanti di Milan e Inter. Al tavolo c'erano Alessandro Antonello per i nerazzurri e Paolo Scaroni per i rossoneri, presente anche il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon, recentemente nominato. E' emerso che il dibattito sul progetto del nuovo impianto partirà a settembre e sarà preparato nei mesi estivi. Dai club, riferisce Ansa, sarebbe giunto l'ok alle tempistiche e questo dimostrerebbe una loro volonta' di puntare sull'area di San Siro per la realizzazione del nuovo impianto. Ma l'ipotesi ex aree Falck di Sesto San Giovanni resta in piedi.