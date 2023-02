Nuovo stadio sul terreno della Maura? Il Milan conferma, a Sala piace

Secondo quanto riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, il Milan avrebbe confermato il progetto di uno stadio nel terreno dell'ippodromo La Maura, sempre in zona San Siro. Sala dichiara di non "aver avuto comunicazione dal club" ma di rimanere convinto di un aspetto: lo stadio deve restare a Milano.

Il Corriere: "C'è un dossier che gira sui tavoli di Palazzo Marino"

Il Corriere parla di un "dossier che gira su parecchi tavoli di Palazzo Marino, dall’Urbanistica alla scrivania del primo cittadino" ma avverte anche che "la prudenza in questo caso è d’obbligo perché si tratta di materia delicatissima". Inoltre, da quanto risulta al giornale di via Solferino, "non c’è ancora il rogito ma è stato sottoscritto un preliminare di vendita dell’area con la società F3A green di cui Fcma è socia al 50 per cento. C’è anche una procura che consente a F3A green di potersi interfacciare con la pubblica amministrazione".