Obbligo green pass, Prefettura di Milano: attenzione a obiettivi sensibili



Il comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - rende nota la Prefettura - si è riunito questa mattina a Milano per esaminare le possibili problematiche connesse all'entrata in vigore delle norme sull'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro e alle manifestazioni di mobilitazione e di dissenso sul tema. Il comitato, allargato alla presenza del procuratore Alberto Nobili, che sta seguendo la vicenda per i profili giudiziari "ha confermato la prosecuzione e l'intensificazione di servizi dedicati a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione ad obiettivi ritenuti sensibili per la circostanza".

Green pass, Moratti: a lavoro per meno disagi, supereremo criticità

L'estensione dell'obbligo del green pass "sicuramente ha favorito il piano vaccinale in tutto il paese", ora "abbiamo delle criticità che cercheremo di superare rispettando le regole che il governo ci ha dato". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, a margine della presentazione della Fiera dell'industria farmaceutica CPhI Worldwide. Interpellata sui tamponi gratuiti, Moratti risponde che "e' un problema che riguarda le imprese. Noi siamo rigorosamente attenti a quello che ci dice il governo: stiamo garantendo tamponi nelle scuole, come ci e' stato richiesto, e stiamo lavorando perche' ci siano meno disagi possibili". La vicepresidente evidenzia poi che "il green pass ha favorito il piano vaccinale in tutto il paese". In particolare, "in Lombardia abbiamo superato la soglia del 90% di adesioni e in questa settimana abbiamo un punto in piu' rispetto ai giovani 12-19 anni e un punto in piu rispetto ai 60enni di adesioni. Questo e' dovuto anche al green pass. Abbiamo criticita' che dobbiamo superare, naturalmente, rispettando le regole che il governo ci ha dato"