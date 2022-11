Occupazioni a Milano, antagonisti condannati: tensione in aula

Tensione in aula alla lettura della sentenza di condanna per i nove antagonisti della “Base di solidarietà popolare” a processo a Milano con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale. I giudici della quarta sezione penale (presidente Giuseppe Fazio) hanno inflitto pene da 1 anno e 7 mesi e 5 anni e 5 mesi, in alcuni casi più alte di quelle richieste del pm Leonardo Lesti, che ha ereditato il fascicolo dal collega Piero Basilone (oggi procuratore della Repubblica di Sondrio).

Milano, insulti ai giudici alla lettura della sentenza

“Vergogna”, “Fate schifo” e “Siete privi di umanità”, sono alcuni insulti rivolti dagli imputati e dei loro amici mentre il presidente del collegio comunicava l’entità delle pene. Una situazione che ha visto l'intervento dei carabinieri del servizio sicurezza del tribunale e che ha causato una breve sospensione. Poi un applauso polemico è partito quando il giudice ha terminato.