Odessa, restauro della Cattedrale: il governo chiama la Triennale di Milano

Saranno impegnati anche i tecnici della Triennale di Milano per i lavori di restauro della grande Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, danneggiata, nella notte del 23 luglio, dai bombardamenti russi.

Palazzo Chigi: "Le migliori energie economiche, tecniche e culturali contribuiranno al restauro della Cattedrale della Trasfigurazione"

Lo dice una nota di Palazzo Chigi: "Anche in ricordo di una lunga e ricchissima storia di scambi tra Odessa e la cultura italiana, che ha portato alla fine del XVIII secolo gli architetti italiani a progettare il piano e gli edifici più rappresentativi della città, il Governo italiano ha coinvolto due tra le più autorevoli istituzioni culturali italiane, la Triennale di Milano e il Maxxi di Roma per raccogliere le migliori energie economiche, tecniche e culturali in grado di contribuire al restauro della Cattedrale della Trasfigurazione".

Il Governo: "Un'antica amicizia tra due popoli e una fattiva rinascita della città"

"La tradizione delle scuole di restauro italiane intese come dipartimenti universitari, istituti professionali, studi, laboratori, si mette a disposizione di un progetto di recupero e di valorizzazione di mura e affreschi colpiti dalle bombe russe, segnando così un'antica amicizia tra due popoli e una fattiva rinascita della città", conclude la nota.