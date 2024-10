Offre ospitalità a una studentessa di 18 anni, poi la violenta: 36enne arrestato a Milano

Una serata a Milano si è trasformata in un incubo per una giovane studentessa di Torino. La ragazza, arrivata in città per incontrare un amico, ha visto il suo appuntamento saltare all'ultimo momento, lasciandola sola in strada. Qui è stata avvicinata da un 36enne che si è offerto di ospitarla in casa, un alloggio occupato abusivamente. Inizialmente incerta, la ragazza ha accettato l'invito per necessità, ma una volta dentro si è resa conto della pericolosità della situazione. Nonostante i tentativi di contattare il suo amico, l'uomo l'ha aggredita e violentata. La giovane è riuscita a fuggire intorno alle 2:30 del mattino di sabato 12 ottobre, chiamando subito i soccorsi.

Arresto immediato dopo la denuncia

Dopo la violenza subita, la 18enne è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano, dove i medici hanno confermato l'aggressione. Sotto shock, ha denunciato l'accaduto alla Polizia di Stato, che ha prontamente individuato e arrestato l'uomo. Il 36enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, è stato catturato nel suo appartamento occupato abusivamente e trasferito nel carcere di San Vittore con l'accusa di violenza sessuale. Ora attende l'udienza di convalida.