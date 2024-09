Oggi a Monza le attese nozze di Adriano Galliani ed Helga Costa: pronto al terzo sì a 80 anni. FOTO

Oggi a Monza le attese nozze di Adriano Galliani ed Helga Costa

Oggi, Monza si veste a festa per l'attesissimo matrimonio di Adriano Galliani, il leggendario amministratore delegato del Monza Calcio, e Helga Costa, la compagna 57enne di origini brasiliane. La cerimonia, prevista per le 16 presso il Comune di Monza, segna un momento speciale per Galliani, che a 80 anni celebra il suo terzo matrimonio nella città che ha sempre amato. Il sindaco Paolo Pilotto guiderà le nozze, seguite da un sontuoso ricevimento a Villa Gernetto di Lesmo, un elegante scenario per questo evento esclusivo.

Una storia d’amore lunga 13 anni

Dopo 13 anni di amore, Adriano Galliani e Helga Costa si scambiano le promesse di matrimonio. Galliani, che ha sempre avuto un legame profondo con Monza, ha scelto questa città per celebrare l’unione con la sua compagna. La cerimonia sarà un’intima celebrazione con amici stretti come Gigi Marzullo e Cristina Rossello a fare da testimoni, in un evento che riflette il desiderio della coppia di mantenere la loro felicità lontana dai riflettori.

Le terze nozze di Galliani

Per Adriano Galliani, questo matrimonio con Helga Costa è il terzo capitolo della sua vita sentimentale. Nel 1989, infatti, il dirigente sportivo ha sposato Daniela Rosati, da cui ha avuto i tre figli Micol, Gianluca e Fabrizio, ma il matrimonio è terminato nel 1999. Successivamente, nel 2004, ha unito la sua vita alla modella Malika El Hazzazi, con cui la relazione si è conclusa nel 2008. Dopo aver incontrato Helga Costa nel 2011, Galliani ha finalmente trovato la stabilità e la gioia che celebra oggi con il suo nuovo sì.