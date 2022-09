Oggi alle Stelline il convegno "La sfida della competenza"

Oggi, venerdì 16 settembre, alle 11, presso il Palazzo delle Stelline, a Milano, la Lega e il think tank ‘Lettera 150’ organizzano il convegno ‘La sfida della competenza’, in cui diversi importanti professori universitari si alterneranno, mettendo a disposizione le proprie competenze, nell’offrire un contributo su temi e aspetti di stretta attualità e di grande rilevanza per la politica nazionale.

Tra gli ospiti, anche Stefano Bolognini e Giuseppe Valditara



All’evento parteciperanno il Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, il Coordinatore del think tank ‘Lettera 150’ e candidato della Lega Prof. Giuseppe Valditara, la Prorettrice dell’Università Statale di Milano Prof.ssa Marina Brambilla e altri noti professori e accademici di prestigiosi atenei. Di seguito il programma complessivo degli interventi con i temi che verranno affrontati:



• Prof. Giampio Bracchi – ‘Le infrastrutture dello sviluppo’;

• Prof.ssa Marina Brambilla – ‘Il futuro dell’innovazione in Lombardia’;

• Prof. Marco Paolino – ‘Una politica europea dell’immigrazione’;

• Prof.ssa Emanuela Colombo – ‘Italia per l’Africa’;

• Prof. Marco Ricotti – ‘Una politica energetica per il futuro’;

• Prof. Maurizio Masi – ‘La questione energetica, errori e rimedi’;

• Prof. Francesco Manfredi (in collegamento) – ‘La flat tax’;

• Prof. Mario Comba – ‘Semplificare per crescere’;

• Prof. Giuseppe Valditara – ‘Formazione e ricerca, asset per il futuro’.