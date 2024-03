Olimpiadi 2026, attesi un milione di turisti. Ma Milano non sa dove metterli

Olimpiadi 2026, attesi un milione di turisti

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano sempre di più e al di là delle preoccupazioni per alcuni impianti sportivi che devono essere completati, ci si domanda se anche le strutture alberghiere saranno pronte per accogliere tutti i turisti previsti. In particolare tra gli addetti ai lavori ci si chiede se una città come Milano, già al centro di un turismo sempre più elevato, avrà spazio a sufficienza per tutti.

Olimpiadi 2026, a Milano posti letto limitati

Pambianco Hotellerie, riporta la preoccupazione di Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano Lodi Monza e Brianza: “Sappiamo che la famiglia olimpica occuperà 30mila posti letto tra Milano e i territori limitrofi, tra cui Como, Bergamo, Brescia. Questa ‘famiglia’ che è composta dai membri dei vari comitati, dai media, dagli sponsor e dagli invitati degli sponsor, occuperà nella sola Milano 15mila posti letto”. Che aggiunge: considerando che la città della Madonnina conta all’incirca 30mila posti letto in alberghi tre, quattro e cinque stelle, e che 15mila risultano già occupati dalla famiglia olimpica, non ne rimangono tanti per sopperire all’ingente arrivo di appassionati e curiosi durante i giochi olimpici. “Si stima – conclude Naro – che arriverà un milione di turisti nel periodo dei Giochi, di cui 70% saranno italiani”.