Olimpiadi 2026, il cantiere dello Ski Stadium di Bormio è in anticipo sul cronoprogramma

"La concretezza di Regione Lombardia si palesa anche con queste infrastrutture". Così il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli ad Affaritaliani.it Milano al termine del sopralluogo al cantiere dello Ski Stadium di Bormio. Un'opera strategica per Milano-Cortina 2026, unitamente allo Ski Park. Entrambe le strutture hanno già raggiunto, nel mese di febbraio 2025, rispettivamente il 35% e il 32% di avanzamento, confermando un cronoprogramma più rapido rispetto alle previsioni iniziali.

"Il miglior modo anche per tacitare i 'signori del no' - prosegue Morelli -. Settimana scorsa ero a Cortina per dare avvio all'impianto di ghiacciamento della pista da bob, che i detrattori ritenevano impossibile da realizzare. Ieri siamo stati a Livigno, che dal 9 marzo ospiterà il primo test event delle Olimpiadi. Ed oggi a Bormio, con cantieri in anticipo rispetto al cronoprogramma per infrastrutture che cambieranno il volto del paese". Opere che costituiranno una legacy per il territorio anche al termine delle Olimpiadi. "Numerosi gli interventi che miglioreranno la viabilità, come la variante Tirano-Sondrio, le opere sulla Statale 36, la chiusura dei passaggi a livello sulla Statale 38. Oltre a quelle strutture che faranno delle località del nostro territorio le capitali mondiali dello sci".

I lavori, affidati a CAL, stanno procedendo con celerità. L’investimento complessivo per queste opere ammonta a 12,95 milioni di euro per lo Ski Stadium e a 8,35 milioni di euro per il Bormio Ski Park, importi in massima parte finanziati da Regione Lombardia con un contributo del Comune di Bormio. I costi sono rimasti invariati rispetto al finanziamento approvato nel 2022, circostanza che conferma l’efficacia della gestione economica e della pianificazione dell’intervento.

Al sopralluogo a Bormio erano presenti anche l’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Terzi, il Sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi e il Presidente di CAL (Concessioni Autostradali Lombarde), Cristiana Molin, hanno visitato oggi il cantiere dello Ski Stadium di Bormio, verificando l’avanzamento di una delle opere strategiche per le Olimpiadi Invernali del 2026, unitamente allo Ski Park.

Lo Ski Stadium e lo Ski Park di Bormio

Lo Ski Stadium, eseguito dall’impresa valtellinese Costruzioni Cerri S.r.l., è costituito da due strutture distinte (le cosiddette “Family Lounge” e “Hospitality Lounge”), realizzate immediatamente a valle della zona di arrivo dell’iconica Pista Stelvio, ed è stata, come è noto, la prima opera olimpica sportiva ad essere avviata sul territorio nell’aprile 2024, pertanto con due mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma.

Recita il comunicato: "La visita di oggi conferma che, con la realizzazione di questi due edifici progettati per raggiungere l’alto livello di sostenibilità ambientale certificata NZEB (Near Zero Energy Building), Bormio si prepara a diventare uno dei poli centrali delle Olimpiadi 2026, offrendo a sportivi, pubblico e operatori un’esperienza all’altezza del prestigioso evento. Il secondo doppio intervento, costituito dallo Ski Park e dalla passerella ciclopedonale sul torrente Frodolfo cui si accompagna la rotatoria opera connessa già realizzata, è stato invece aggiudicato alla società Costruzioni Pruneri di Grosio (SO) e ha l’obiettivo di decongestionare il traffico e di ridurre l’inquinamento nell’area centrale di Bormio".

Molin (Cal): "Opere in anticipo e mantenendo il budget. Un valore aggiunto per Bormio"

La presidente di Cal Cristiana Molin ha spiegato ad Affaritaliani.it Milano: "Siamo molto orgogliosi di partecipare ad un evento così prestigioso con le nostre opere. Siamo in anticipo e siamo riusciti a mantenere il budget inizialmente stanziato sia per lo Ski Stadium che per lo Ski Park. Saremo in grado di consegnare l'opera nel suo complesso già ad ottobre 2025, in tempo non solo per le Olimpiadi ma anche per la Coppa del Mondo 2025. Lo Ski Stadium è una struttura progettata e realizzata secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale, nel pieno rispetto dei luoghi sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. Ed in modo da dare un valore aggiunto al Comune di Bormio, che potrà beneficiare di due nuovi edifici polifunzionali".

Pienamente funzionale anche l'intervento dello Ski Park: "Un parcheggio a due piani per 100-120 veicoli, con collegamenti per i mezzi pubblici ed una passerella ciclopedonale che creerà un collegamento diretto di mobilità dolce tra la nuova area di stazionamento e gli impianti di risalità. Opere che anche dal punto di vista viabilistico sapranno fare la differenza. Assieme alla rotatoria adiacente al parcheggio già in esercizio".

Terzi (Regione Lombardia): "Olimpiadi, occasione importante per lo sport e lo sviluppo"

“Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono un’occasione importante per lo sport e per lo sviluppo del tessuto socioeconomico lombardo, nell’ottica della promozione e della maggiore accessibilità ai territori lombardi, grazie a investimenti importanti in infrastrutture e opere che resteranno anche al termine della manifestazione olimpica – afferma con soddisfazione l’Assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi . Un esempio è lo Ski Stadium, per il quale Regione Lombardia ha investito 12,9 milioni di euro dal Piano Lombardia, a cui si aggiungono anche altri interventi come le aree di parcheggio e la passerella di scavalco del fiume Frodolfo, per un costo complessivo di 8,3 milioni, finanziati all’80% da Regione, pensati per sgravare il centro abitato dal traffico e per realizzare connessioni tra percorsi ciclopedonali così da promuovere la mobilità dolce. Ringrazio il Comune per la collaborazione e CAL per come sta procedendo nell’avanzamento dei lavori, realizzati anche secondo criteri di sostenibilità ambientale”.

Cavazzi (Bormio): "Un salto di qualità nell'accoglienza e nell'organizzazione dei grandi eventi"

"Come Amministrazione comunale esprimiamo la nostra soddisfazione e il nostro apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto da CAL, dall'impresa e dalle maestranze - dichiara il Sindaco di Bormio Silvia Cavazzi. Il rispetto dei tempi e dei costi testimonia la serietà̀, l'affidabilità̀ e la professionalità̀ di chi si è assunto l'impegno di progettare e realizzare queste opere. Ci aiuteranno a compiere l'auspicato salto di qualità̀ nell'accoglienza e nell'organizzazione dei grandi eventi che hanno reso famoso Bormio in tutto il circo bianco. Saremo pronti e attrezzati per le Olimpiadi e anche per la consueta Coppa del Mondo di dicembre 2025. La nostra mitica Pista Stelvio sarà̀ valorizzata e promossa e i nostri cittadini avranno a disposizione strutture moderne e funzionali adatte a ospitare manifestazioni sia in inverno che in estate. Dal punto di vista paesaggistico e sportivo non ci manca nulla, ma con Ski Stadium, Ski Park e le altre opere saremo dove meritiamo di essere, al livello delle stazioni sciistiche più̀ rinomate dell'arco alpino".