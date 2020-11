Olimpiadi 2026: firmato decreto, un miliardo per le infrastrutture

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola, De Micheli, ha firmato il decreto che finanzia con un miliardo di euro le opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Si tratta di opere stradali e ferroviarie finanziate nella Legge di Bilancio 2020 che consentiranno di migliorare l'accessibilita', i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori della Regione Lombardia, della Regione Veneto, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'evento sportivo.

"Con il Decreto Olimpiadi faremo compiere un salto di qualita' infrastrutturale - spiega De Micheli - a una delle aree piu' sviluppate del Paese con una ricaduta importante per la qualita' della vita delle persone e anche un miglioramento competitivo per le imprese. Le opere finanziate servono a potenziare l'accessibilita' e i collegamenti in vista del grande appuntamento internazionale, ma sono state concepite per mantenere la loro utilita' nel tempo, anche dopo il 2026, e verranno realizzate nel segno della piena sostenibilita' ambientale" . Il provvedimento e' il frutto di un percorso di confronto avviato nei mesi passati con le Regioni e gli enti locali per individuare gli interventi essenziali da realizzare per garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuno di essi il relativo finanziamento. Attraverso il Decreto vengono stanziate le risorse destinate alle singole opere: nel complesso 473 milioni di euro per quelle nella Regione Lombardia, 325 milioni nella Regione Veneto, 82 milioni nella Provincia Autonoma di Bolzano e 120 milioni in quella di Trento: tutti cantieri dovranno concludersi entro l'avvio delle Olimpiadi.

Milano-Cortina:Fontana, da Regione massimo impegno e risorse

"Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere in un progetto che potra' garantire un importante indotto economico a tutta la Lombardia e all'intero Paese. Da parte nostra, come Regione, gli sforzi economici messi in campo sono ingenti e lo dimostra il recente 'Piano Lombardia' dove trovano spazio anche importanti risorse destinate a Milano-Cortina 2026". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la firma da parte del ministro Paola De Micheli del decreto che finanzia le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.

Giochi 2026: Fondazione Milano Cortina, bene dl Infrastrutture

La Fondazione Milano Cortina 2026, comitato organizzatore dei Giochi invernali italiani, esprime soddisfazione per la firma, da parte della ministra Paola De Micheli, del decreto che finanzia con un miliardo di euro le opere infrastrutturali nei territori Olimpici. "La sfida di Milano Cortina - sottolinea Vincenzo Novari, ad della Fondazione - dimostra di essere gia' un'efficace leva di sviluppo economico, capace di concretizzare opere che i cittadini attendevano da lungo tempo". Quelli approvati oggi, infatti, non sono stanziamenti destinati alla realizzazione dell'evento sportivo che, sulla scorta degli accordi presi con il Cio, sara' finanziato privatamente. Si tratta di opere pubbliche in larga parte gia' programmate o richieste dagli Enti locali, che saranno utili anzitutto ai cittadini delle Ragioni e delle Province interessate, ma potranno agevolare grandemente l'accessibilita' e i collegamenti necessari allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.