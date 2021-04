Olimpiadi 2026, Fontana: "Deleghe a Morelli? Ottima notizia per la Lombardia"

"Un'ottima notizia per la Lombardia". Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta la decisione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, di affidare al viceministro Alessandro Morelli le deleghe relative alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, al coordinamento dei Commissari di Anas, agli interventi stradali, al Codice della Strada, oltre che alle infrastrutture idriche e all'edilizia scolastica.

"L'ho chiamato per congratularmi - prosegue il governatore - e per incontrarci in tempi molto rapidi. Obiettivo comune, definire un piano d'azione per tutto ciò che attiene alle sue competenze in chiave lombarda". "Particolarmente importante - conclude Fontana - è la delega alle Olimpiadi invernali 2026. Insieme al collega Luca Zaia e alla Regione Veneto, individueremo il percorso migliore che ci porterà alla realizzazione di un evento eccezionale".