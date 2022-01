Olimpiadi, ritardi su PalaSantaGiulia. Iezzi (Lega): si rischia una tragedia

Olimpiadi 2026, il PalaSantaGiulia potrebbe non essere realizzato per tempo

"Negli ambienti imprenditoriali e sportivi si sta parlando molto e con toni allarmati del PalaSantaGiulia e dei rischi per Milano nel caso in cui il palazzetto legato alle Olimpiadi non fosse realizzato in tempo. Il sindaco Giuseppe Sala evita il tema, ma mettere la testa sotto la sabbia significa condannare Milano e la Lombardia ad una tragedia annunciata. Se il sindaco Sala non riesce a risolvere la situazione gli conviene dichiararlo per trovare sostegni che evitino alla città la peggiore figuraccia della storia", a sollegare la questione è l’on. Igor Iezzi, deputato milanese della Lega e responsabile Enti Locali della Lega Lombarda per Salvini Premier.