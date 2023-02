Olimpiadi, anche Varnier rassicura: “C’ è tempo per pista pattinaggio”

Per quanto riguarda la pista di pattinaggio, "la rinuncia di Baselga non è inaspettata. Quindi, siamo tranquilli perché c'è tempo ed è normale in tutte le edizioni dei Giochi che ci siano dei siti cambiati in corso d'opera. Stiamo facendo delle valutazioni con gli enti locali, il Comune di Milano e la Regione Lombardia e con tutti gli altri stakeholder. Abbiamo tutto il tempo per individuare un nuovo luogo in cui fare il pattinaggio di velocità. Non è una preoccupazione".

Varnier: "Stiamo valutando tutte le opportunità che ci sono sul territorio"

Così Andrea Varnier, ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo a tre anni dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. A chi gli chiedeva se sul pattinaggio possa rientrare Bergamo, Varnier ha sottolineato: "Stiamo valutando tutte le opportunità che ci sono sul territorio. I nostri stakeholder vogliono provare a tenere le competizioni nei territori già olimpici, ma adesso è un po' presto e, quando avremo preso la decisione, dovremo confrontarci con la Federazione internazionale e con il Cio, perché alla fine l'ultima parola spetta a loro". Rispondendo poi a una domanda sull'ex PalaSharp di Milano, Varnier ha aggiunto: "Stiamo monitorando, abbiamo fatto le nostre richieste perché c'è un problema di accessibilità ma fa parte del percorso di costruzione di questo grande evento".