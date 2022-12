Olimpiadi, Attilio Fontana scettico: “Dubbi su pista di pattinaggio”

Il presidente Attilio Fontana scettico sulla possibilità di portare in Lombardia la pista di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi del 2026, attualmente prevista a Baselga di Pinè, in Trentino. A dirlo lo stesso Fontana, che risponde "non credo" a chi gli chiede se esista la possibilità di spostare le gare in Lombardia e ritiene "più opportuno realizzare l'impianto, anche perché si tratta di un impianto che resterà e sarà l'unico in Italia con quella particolare caratteristica. Ma stiamo a sentire e valutiamo".

La realizzazione della pista di Baselga di Pinè ha suscitato perplessità per i costi eccessivi e per il suo futuro utilizzo sia nella comunità locale che all'interno del Comitato Olimpico, che nella conferenza stampa di ieri a palazzo Marino ha apertamente parlato di un 'piano B'. Per risolvere il problema, potrebbero esserci varie soluzioni come la costruzione di un impianto temporaneo a Baselga di Pinè o l'utilizzo di un impianto già esistente a Torino o l'adeguamento di una struttura a Milano. Anche l'Austria si è fatta avanti, dichiarandosi disponibile ad ospitare le gare di pattinaggio di velocità nell'impianto di Innsbruck.