Olimpiadi, Cecchetti (Lega): "Per questo Governo sono una priorità"

"Felice di vedere che per questo Governo, a differenza del precedente, le Olimpiadi invernali rappresentano una priorita' su cui investire e puntare. Lo dice Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Ho apprezzato molto i contenuti dell'intervento alla Camera del presidente Draghi e tra i tanti punti citati ho apprezzato particolarmente il suo aver sottolineato l'importanza delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina, non solo come vetrina turistica e come manifestazione di fiducia del futuro dell'Italia, ma anche - sottolinea - come occasione di sviluppo per le infrastrutture, l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' ambientale dei nostri territori. Uno spirito che condivido".